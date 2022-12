DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho; Wall Street recua

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--A maré vermelha continua a marcar o dia nas ações globais, esta quinta-feira, depois de os dados económicos mais recentes dos EUA terem apontado para um mercado de trabalho forte e crescimento económico mais rápido do que se previa anteriormente.

Na Europa, o FTSE 100 fechou 0,4% a perder apesar da queda da libra, uma vez que o PIB do Reino Unido contraiu 0,3% nos três meses até... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.