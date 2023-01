DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caíram na semana passada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA caíram na semana final de 2022, sinalizando a continuação de uma restrição histórica do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceram 19.000 para 204.000 em termos sazonalmente ajustados, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Os pedidos têm subido depois de terem atingido os níveis mais ...