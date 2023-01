DJ MERCADOS GLOBAIS: Cautela marca arranque europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com alguma cautela esta segunda-feira, uma vez que os receios sobre a saúde da economia global continuam a pesar.

O Stoxx Europe 600, o DAX e o FTSE ganha, 0,1%, mas o CAC perde 0,1%.

O governador da Fed Christopher Waller, que foi inicialmente apoiante das subidas bruscas das taxas de juro no ano passado, disse na sexta-feira que a economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.