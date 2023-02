DJ Zona Euro: Taxa de desemprego estabilizou em dezembro

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro manteve-se no nível mais baixo recorde de dezembro, o que demonstra a resiliência do mercado laboral no final do ano apesar da perda de ímpeto da economia.

A taxa de desemprego da Zona Euro foi de 6,6% em dezembro, o mesmo que em novembro, mostram os dados do Eurostat esta quarta-feira.

O número de desempregados na Zona Euro cresceu 23.000 pessoas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.