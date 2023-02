DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, após uma queda na sessão anterior motivada pelos receios sobre a trajetória das taxas de juro.

O S&P 500 ganha 0,7%, ao passo que o Dow Jones Industrial Average soma 0,4%.

O Nasdaq Composite sobe 1,1%, com as ações da Nvidia a dispararem 12,6%. A empresa de processadores disse na quarta-feira que espera um boom ...