DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira depois da publicação dos dados do emprego de fevereiro, enquanto as yields dos Treasurys também caem.

O Departamento do Trabalho disse esta sexta-feira que as contratações cresceram de forma sólida nos EUA, mas abrandaram um pouco em fevereiro, com os empregadores a adicionarem 311.000 empregos, mais do que os economistas consultados pelo The Wall Street