DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em terreno positivo

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações dos EUA abriram a ganhar terreno esta quarta-feira, ignorando os receios sobre o estado da banca regional norte-americana, após o First Republic Bank ter reportado uma forte saída de depósitos no primeiro trimestre.

O S&P 500 soma 0,4%, o Dow Jones Industrial Average ganha 0,1% e o Nasdaq estabiliza.

As yields dos Treasurys a 10 anos sobem para 3,...