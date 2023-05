DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no vermelho

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta terça-feira, enquanto as ações dos EUA seguem abaixo da linha de água perante o cenário contínuo de incerteza económica e financeira.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, o FTSE 100 recuou 0,2%, o CAC caiu 0,6% e o DAX fechou estável, com as ações do setor imobiliário a perderem terreno devido aos receios em torno do estado do setor na Sué... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.