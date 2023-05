DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde; Wall Street recua

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em terreno positivo esta sexta-feira, animas pelas esperanças de acordo no teto da dívida dos EUA e após a melhoria dos dados da confiança do consumidor no Reino Unido.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o FTSE somou 0,2%, o DAX ganhou 0,7% e o CAC 40 acelerou 0,6%.

"Parece que vamos entrar no fim de semana com uma nota um pouco mais otimista,...