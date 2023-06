DJ EUA/DOE: Reservas de crude sobem acentuadamente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA subiram acentuadamente de forma inesperada na semana passada, mesmo com a atividade das refinarias a atingir um máximo de 2023, disse o Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, esta quinta-feira.

Os preços do petróleo de referência para os EUA aceleraram depois dos dados, com o WTI a somar 3,8% para $70,67 por barril.

As reservas comerciais de crude dispararam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.