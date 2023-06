DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados económicos

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, com os investidores a analisarem os dados dos bens duradouros de maio, que foram mais robustos do que o esperado.

O Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite sobem 0,4%.

As novas encomendas de bens duradouros dos EUA subiram 1,7% em maio, subindo pelo terceiro mês consecutivo, disse o Departamento do Comércio ...