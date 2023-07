DJ EUA: Vendas a retalho aumentaram em junho

(DJ Bolsa)-- Os norte-americanos aumentaram os gastos no retalho em junho, com o abrandamento da inflação e o crescimento dos salários.

As vendas a retalho -- que medem a despesa em lojas, comércio eletrónico e restaurantes -- subiram 0,2% em termos sazonalmente ajustados em junho em cadeia, depois de fortes aumentos em maio e abril, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta terça-feira. O aumento de maio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.