DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe após ganhos na Ásia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta terça-feira, em mais uma sessão sem grandes catalisadores, depois de a sessão asiática ter fechado em alta em linha com o fecho dos EUA no dia anterior.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,8%, o índice alemão DAX ganha 0,6%, o francês CAC valoriza 0,5% e o britânico FTSE 100 sobe 1,6%, depois de ter estado encerrado para um feriado na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.