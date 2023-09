DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde antes da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Europa fechou em alta esta terça-feira, reagindo com otimismo à queda dos preços do crude, enquanto os investidores aguardam pelo fim da reunião da Reserva Federal dos EUA.

As ações europeias fecharam no verde, com o Stoxx Europe 600 a subir 0,9%, enquanto o DAX somou 0,8%, o CAC subiu 0,7% e o FTSE acelerou 0,9%.

Os investidores antecipam que a Fed mantenha as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.