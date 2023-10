DJ China: Economia cresceu 4,9% no terceiro trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da China cresceu 4,9% em termos homólogos no terceiro trimestre do ano, abrandando face ao registado no trimestre anterior devido a elevada base de comparação.

Este resultado ficou acima dos 4,5% esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal e ficou muito aquém dos 6,3% homólogos registados no segundo trimestre do ano.

Quando comparado com o ...