DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram com tendência de queda esta sexta-feira, com o foco ainda nos resultados empresariais e nos desenvolvimentos no Médio Oriente.

O Stoxx cai 0,4%, enquanto o DAX perde 0,1% e o FTSE cai 0,3%. O CAC é o mais penalizado e afunda 1,1%.

A International Consolidated Airlines abre a cair 3,3% após ter dito que considera 2023 como um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.