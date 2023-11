DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após abrandamento da inflação dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações e as obrigações dos EUA abriram a subir esta terça-feira depois de o mais recente relatório do índice de preços no consumidor, ou IPC, ter mostrado que a inflação abrandou mais do que o esperado, para 3,2% em outubro, em termos homólogos.

O Dow soma 1,3% enquanto o S&P 500 acelera 1,7%. O Nasdaq ganha 2,2%. As ações do setor da tecnologia, as mais afetadas pela ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.