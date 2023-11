DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre sem direção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram sem direção esta sexta-feira, depois de os mercados terem sido impulsionados esta semana pelo abrandamento da inflação e pelas apostas de que a Reserva Federal consiga uma "aterragem suave" para a economia.

O Dow e o S&P 500 abriram sem direção, enquanto o Nasdaq perde 0,2%.

Os preços do petróleo sobem esta sexta-feira,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.