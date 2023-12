DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente em baixa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram sobretudo em baixa esta quinta-feira, enquanto nos EUA o cenário continua positivo, depois de dados terem mostrado que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego ficaram praticamente inalterados, indicando que os despedimentos continuam baixos e potencialmente pondo em causa as expectativas de cortes das taxas da Fed no próximo ano.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 0,3%. A nível nacional,...