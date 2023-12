DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta após dados do emprego dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias encerraram no verde esta sexta-feira, com os EUA também em alta depois de uma abertura em baixa com um relatório do emprego ligeiramente mais robusto do que o esperado.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o índice alemão DAX ganhou 0,8%, o francês CAC valorizou 1,3% e o britânico FTSE 100 ganhou 0,5%.

Já nos EUA, Dow Jones Industrial Average, o S&...