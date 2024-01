DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre sem direção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram sem direção esta terça-feira, apesar da nota positiva dos mercados dos EUA e da Ásia.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE negoceiam em cima da linha de água, depois de o Nikkei ter fechado num máximo de 34 anos. O apetite pelo risco ganha força após os ganhos em Wall Street e as expectativas de cortes de taxas da Reserva Federal dos EUA este ano.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.