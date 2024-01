DJ MERCADOS GLOBAIS: Volatilidade marca abertura europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com alguma volatilidade, fixando-se agora em terreno negativo, esta quarta-feira, uma vez que os investidores repensam as probabilidades de um corte de taxas da Reserva Federal dos EUA a breve prazo e aguardam dados da inflação e o arranque da temporada de resultados na sexta-feira.

O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE perdem todos 0,3%, após o Nikkei, na Ásia, ter ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.