DJ MERCADOS GLOBAIS: Wall Street abre em alta após dados do desemprego dos EUA

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA sobem no início da sessão desta quinta-feira, com os traders ainda a digerirem as conclusões da reunião da Reserva Federal do dia anterior e depois da publicação de dados do desemprego norte-americano.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,2%, o S&P 500 cresce 0,4% e o Nasdaq Composite soma 0,6%.

O Departamento do Trabalho dos EUA reportou 224.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.