DJ BRIEFING MATINAL: Ações devem arrancar semana em baixa

LISBOA (DJ Bolsa)-- 19 de fevereiro de 2024 - 0730 TMG

Opening Call:

Os futuros de ações da Europa negoceiam em baixa no início da semana. Os principais índices asiáticos registavam tendência mista com o regresso dos mercados chineses após uma semana de feriados. A sessão será igualmente marcada por um feriado nos EUA, com o dólar a estabilizar e os futuros do petróleo a descerem.

