DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa abre no vermelho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam em baixa esta terça-feira, após uma sessão calma na segunda-feira com os mercados dos EUA encerrados para o feriado do Dia do Presidente.

O Stoxx cede 0,3%, o DAX cai 0,4%, o CAC perde 0,1% e o FTSE desliza 0,2%.

Os investidores continuam focados nas perspetivas de inflação e taxas de juro, bem como os resultados empresariais....