BARRON'S: A ameaça que a Twitter pode representar para a Tesla

(DJ Bolsa)-- Elon Musk detém oficialmente a Twitter -- e agora os receios sobre a sua capacidade de supervisionar o resto do império voltaram, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Musk gosta de pensar em si mesmo como um solucionador de problemas e tem um grande problema para resolver no Twitter. A rede social está longe de ser lucrativa, e Musk carregou-a com dívida para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.