BARRON'S: Ações da Facebook continuam resilientes apesar de controvérsia

(DJ Bolsa)-- O outlook de Wall Street para as receitas da Facebook mantém-se praticamente inalterado, ainda que 1.000 dos principais anunciantes tenham suspendido as suas despesas na plataforma, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Depois do primeiro grande escândalo da Facebook em 2018, a Barron's nomeou a empresa como uma ação "pecadora"-- controversa mas ainda repleta de pontos positivos.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone