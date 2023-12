BARRON'S: Ações da Gilead podem finalmente ter um ano de sucesso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Há anos que os investidores esperam que a Gilead Sciences finalmente recuperasse depois do ano negativo de 2016. Será 2024 o ano em que finalmente o consegue fazer, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

É difícil trazer novamente à memória, mas a Gilead chegou a ser a principal escolha entre as ações de biotecnologia. Isso foi na década ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.