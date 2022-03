BARRON'S: Ameaça da guerra ensombra outlook mas ações ainda podem ser refúgio

(DJ Bolsa)-- Dois estrategas de mercado analisaram se os investidores dos EUA devem comprar ações apesar da guerra na Ucrânia. Um estratega diz certamente, o outro diz para esperar. Ambos são convincentes, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Se há um sinal otimista neste momento, é o sinal de que os investidores estão pessimistas, diz Ed Yardeni, presidente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone