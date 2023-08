BARRON'S: Apple continua sem crescer

(DJ Bolsa)-- Há algo de estranho em Cupertino. A Apple divulgou os resultados na semana passada, que decididamente não replicaram o habitual estilo da empresa. A Apple não está a crescer, e não é por acaso. A receita caiu 1% no trimestre de junho, após uma queda de 2% no trimestre de março e uma queda de 5% no trimestre de dezembro. E a Apple vê mais um trimestre de crescimento negativo em setembro, diz a revista norte-americana ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.