BARRON'S: Bank of America é o filho problemático dos bancos dos EUA

(DJ Bolsa)-- A esperança é a última a morrer -- e isso aplica-se à esperança de o Bank of America poder um dia superar o JPMorgan Chase como a principal instituição bancária da América, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Não foi há muito tempo que o Bank of America parecia posicionado para chegar aí, e mesmo superar, o seu rival mais ilustre. Depois da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.