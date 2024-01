BARRON'S: CFO da FedEx compra ações na queda

(DJ Bolsa)-- As ações da FedEx caíram depois de a empresa de logística ter reportado resultados dececionantes. O novo chief financial officer, John Dietrich, aproveitou para comprar ações na queda, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

A FedEx reportou a 19 de dezembro que os lucros por ação e as vendas do segundo trimestre fiscal ficaram ambos abaixo do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.