BARRON'S: Chevron subvalorizada por resultados e compra da Hess

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Em menos de um ano, a Chevron deixou de ser a empresa de energia favorita de Wall Street para se tornar numa história de "ver para crer". Mas os investidores que comprarem as ações agora vão acabar por gostar do que aí vem, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

As ações da Chevron caíram 17% em 2023, tornando-a, de longe, a cotada de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.