BARRON'S: Com negócio sob pressão, CEO da Oneok compra ações

(DJ Bolsa)-- As ações da Oneok têm caído em 2023 e o CEO Pierce Norton II comprou um grande bloco de ações da operadora de oleodutos, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

As ações têm sido pressionadas pelo facto de os planos da empresa para comprar a rival mais pequena Magellan Midstream Partners terem passado de uma garantia para uma proposta tremida....