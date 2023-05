BARRON'S: Como a Google deu a volta à falsa partida na inteligência artificial

(DJ Bolsa)-- Em fevereiro, a Google realizou o que acabou por ser um lançamento desastroso do Bard, o chatbot de inteligência artificial da empresa, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana. A empresa colocou a apresentação no calendário pouco antes do anúncio da Microsoft do Bing Chat, um chatbot desenvolvido pela OpenAI, criadora do ChatGPT.

Os investidores consideraram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.