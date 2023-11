BARRON'S: Disney enfrenta agora dois ativistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A ValueAct Capital é o mais recente investidor ativista a comprar uma participação na Walt Disney, acreditando que as ações estão subvalorizadas. A dimensão da posição é desconhecida, mas foi revelada num momento em que a Trian Fund Management de Nelson Peltz se prepara para lutar por vários assentos na administração da Disney, escreve a revista norte-americana Barron's, na ediç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.