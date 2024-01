BARRON'S: Disney enfrenta longo caminho até à velha glória

(DJ Bolsa)-- Em novembro de 2022, quando Walt Disney anunciou o regresso imediato de Bob Iger ao cargo de CEO, as ações dispararam de cerca de $92 para mais de $97. Estão novamente perto de $90 e Wall Street parece cada vez mais convicto de que é para comprar. No final de contas, as ações estavam a mais do dobro há menos de três anos, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.