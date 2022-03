BARRON'S: Dividendos globais aceleram após recuperação abrangente

(DJ Bolsa)-- Os dividendos pagos por empresas dos EUA aumentaram 3,5% em 2021, uma sólida melhoria face ao ano anterior, mas que fica atrás dos aumentos de outras regiões. Os dividendos globais totalizaram $1,47 biliões no ano passado, uma subida de quase 17% face aos níveis de 2020. Este número inclui os EUA, escreve a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

