BARRON'S: É altura para apostar na McDonald's após resultados

(DJ Bolsa)-- Os recentes resultados da McDonald's retiraram algum brilho das suas ações e criaram uma oportunidade para os investidores que querem comprar títulos da empresa, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

No longo prazo, a McDonald's tem sido uma boa aposta. As ações tiveram um retorno anual de 15% ao longo da última década, incluindo o reinvestimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.