BARRON'S: Gigante automóvel Stellantis está a conduzir uma reestruturação

(DJ Bolsa)-- Nunca ninguém conduziu um Stellantis e parece que isso nunca vai acontecer. A quarta maior fabricante de automóveis do mundo não parece entusiasmada em destacar-se enquanto marca no seu universo das já existentes 14 marcas. E algumas destas nem carecem de prestígio ou reconhecimento do nome, como a Maserati, Jeep, ou Alfa Romeo, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...