BARRON'S: Há mais vida além da Covid na Pfizer

(DJ Bolsa)-- A Pfizer terá feito mais do que qualquer outra empresa para ajudar o mundo a normalizar a pandemia e colheu lucros inesperados da oferta para a Covid-19 -- a vacina mais vendida e o principal tratamento, o Paxlovid.

Contudo, o mundo deixou de se preocupar com a Covid -- e a Pfizer está a pagar esse preço. As vendas dos dois fármacos de sucesso da Covid podem cair mais de 60% em 2023, depois de gerarem uma receita conjunta de $57 mil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.