BARRON'S: Investidor ativista da Disney quer estratégia a longo prazo

(DJ Bolsa)-- Os investidores têm mostrado algum receio com o estado dos dividendos este ano, mas poucos esperavam que alguns pagamentos ficassem debaixo de fogo de um investidor ativista, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Na quarta-feira, Dan Loeb, da Third Point, pediu à Disney que suspendesse permanentemente o dividendo anual de $3 mil milhões e redirecionasse os fundos para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone