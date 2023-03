BARRON'S: Maiores bancos dos EUA podem sair vencedores após terem sobrevivido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sistema bancário norte-americano parece ter evitado uma crise em larga escala nas últimas duas semanas, depois do pior susto desde 2008-09, graças às medidas dos reguladores para garantir efetivamente os depósitos e conceder empréstimos aos bancos dos EUA, escreve a revista Barron's, na edição deste fim de semana.

As dúvidas continuam acerca da solidez de alguns bancos regionais,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.