BARRON'S: Mercado de ações dos EUA pode ter problemas este outono

(DJ Bolsa)-- Que ano este foi para os mercados! Motivado por uma torrente de estímulos monetários e orçamentais, crescimento económico e de resultados empresariais e (até há pouco tempo) uma pandemia maioritariamente a recuar, o índice S&P 500 subiu 20%, registando sete meses consecutivos de ganhos e mais de 50 máximos ao longo desse tempo. Isto para além da recuperação de 68% do ano passado face aos mí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone