BARRON'S: Não deve esperar-se muito do acordo da venezuelano da Chevron

(DJ Bolsa)-- Há apenas sete anos, a Venezuela extraía cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, grande parte dos quais atravessava as Caraíbas em direção a refinarias dos EUA. A produção atual é de menos de 700.000, muitos dos quais passam por canais duvidosos para escapar a sanções e chegar à China, escreveu a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.