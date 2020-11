BARRON'S: Não é tarde para estar bullish em relação aos bancos regionais

(DJ Bolsa)-- As ações de bancos regionais dos EUA normalmente significativos foram fortemente prejudicadas pela pandemia. Mas com a chegada das vacinas, estes bancos estão preparados para uma recuperação económica, disse a revista norte-americana Barron's, na edição deste fim de semana.

Não é demasiado tarde para estar bullish em relação aos bancos regionais.