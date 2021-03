BARRON'S: Nova CEO do Citigroup pode reparar o banco

(DJ Bolsa)-- Se a próxima CEO acertar, as ações do Citigroup podem eventualmente subir muito mais, alcançando uma avaliação semelhante à dos pares bancários mais fortes, escreve a revista norte-americana Barron's na edição deste fim de semana.

O Citigroup está danificado -- mas pode finalmente ter encontrado a mulher para o reparar.