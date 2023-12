BARRON'S: Nvidia e outras ações da IA parecem subvalorizadas

(DJ Bolsa)-- Uma série de más notícias recentes no mundo dos semicondutores tem sido algo raro durante um período de grande robustez para a economia -- e para as ações, escreve a revista Barron's na edição deste fim-de-semana.

No final de outubro, dois grandes fornecedores de processadores disseram ter visto fragilidade na procura por automóveis pela primeira vez, com a On Semiconductor a atribuir a fragilidade à... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.