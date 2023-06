BARRON'S: Oracle está finalmente a ter sucesso na cloud, segue-se a IA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Para o observador casual, o surgimento da Oracle enquanto um player importante na computação de cloud pode ser uma surpresa, mas os leitores da Barron's não devem ficar surpreendidos, escreve a revista norte-americana na edição deste fim de semana.

No início de 2021, o tema de capa da Barron's foi "A Oracle está a transformar-se numa gigante da cloud". Na altura, a Oracle estava ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.