BARRON'S: Pode a Nvidia chegar ao clube do bilião de dólares?

(DJ Bolsa)-- A Nvidia pode tornar-se a primeira fabricante de processadores no mundo a atingir uma capitalização de mercado de biliões de dólares -- mas não vale a pena perseguir a subida da semana passada, escreve a revista norte-americana Barron's na edição deste fim-de-semana.

As ações da Nvidia subiram 24% na quinta-feira, após lucros e previsões que foram descritas como "incrí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.